За брата и в огонь, и в воду – спасатели-близнецы работают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В профессии пожарного и спасателя очень сложно найти случайных людей. Это не просто работа. Это большая семья. Спасатели - настоящие герои, готовые в любой ситуации прийти напомощь людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта непростая служба требует мужества, решительности. Часто служба в органах гражданской защиты продолжается из поколения в поколение, то есть от отца к ребенку, от матери к дочери, от деда к внуку. Династии в определенных профессиях - не редкий случай, а вот когда на одном поприще служат близнецы – единичный.

Мало кто знает, что в гарнизоне Карагандинской области работают спасатели-близнецы. Это Жандос и Ердос Турсынхановы и Габит и Сабит Шакират.





Братья Сабит и Габит

Братья Турсынхановы родились 2 марта 1988 года в селе Жезды Улытауского района Карагандинской области.

Не удивительно, что близнецы, воспитанные в одном детском саду, обучаясь в одной школе, по одной специальности в Жезказганском индустриально-гуманитарном колледже и даже выполняя гражданский долг в одной воинской части, сегодня работают в одной службе. Потому что они привыкли быть вместе.

Сабит Шакират начал свою службу в 2012 году пожарным в поселке Жезди. С 2015 года - командир отделения пожарного поста №31 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

А Габит Шакират пришел на эту службу на два года раньше, чем Сабит. Начинал пожарным в пожарной части №48, дослужился до должности комадира отделения. Затем в 2016 году перешел на должность инженера в отдел по ЧС города Сатпаева. С 2019 года в должности старшего инженера. В 2014 году женился и сейчас воспитывает дочь.

Выбирать профессию двоим помогали старшие братья. Многие путают Сабита и Габита, потому что не могут отличить, настолько они похожи. И я не стала исключением в ходе беседы. Даже по характеру братья схожи. Серьезные ребята. Сабит на 10 минут старше Габита.

- Чувствуете ли Вы, когда брат едет на вызов?

Сабит: Раньше чувствовал, сейчас не сильно.

Габит: Бывает небольшое чувство.

- Кто из вас двоих лучше готовит еду?

Сабит: Мы не очень любим готовить. Делать умею, но нет особого желания.

Габит: Мы оба - не шеф-повара.

- Опишите брата...

Сабит: Габит с самого детства в отличие от меня более спокойный.

Габит: Спокойный, уравновешенный, внимательный, честный, внимательный, аккуратный, трудолюбивый.

- Продолжите фразу «За брата я…»

Сабит: Я готов отдать свою жизнь.

Габит: Готов на всё.





Братья Жандос и Ердос

Родились 6 апреля 1990 года в поселке Карагайлы Каркаралинского района.

Жандос и Ердос также учились в одном классе, затем - в Карагандинском политехническом колледже, где в 2010 году получили специальность «Автомеханик» .

После того, как Ердос выполнил свой долг перед Родиной, в 2014 году устроился в пожарную часть №6 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Караганды. Ердос устроился через четыре года после Жандоса пожарным в специализированную пожарную часть №3 Шахтинска

Сейчас братья-близнецы работают в пожарных частях №8 и №13 Караганды. И, как ни странно, они не выходили вместе на пожар. Оба женаты.

- Разница в том, что я худой, Ердос выше и более здоров, чем я, - начал интервью Жандос.

- Много сходств... Где бы мы ни находились, нас все путают, иногда, не узнав, обижаются, - говорит Жандос (смеется).

Оба пришли в эту службу, потому что им нравилось помогать людям.

- Мне кажется, это в первую очередь очень интересная работа. Пожарные делали и делают сложную, тяжелую, а нередко и неблагодарную работу. Ведь пожарные – последняя надежда людей, оказавшихся в беде: только они несут помощь, сострадание и спасение. Скольким людям они помогли? Нет такой цифры, да и не очень она важна. Просто они доподлинно знают цену человеческой жизни, - говорит Ердос.

Жандос старше Ердоса на 11 минут. Близнецы в свободное время любят заниматься спортом, ведь работа спасателя требует быстроты, ловкости и крепкого здоровья.

- Чувствуете ли Вы, когда брат едет на вызов?

Жандос: Нет, не чувствую.

Ердос: Переживаю.

- Опишите брата...

Жандос: Энергичный, темпераментный, уверенный, веселый.

Ердос: Мягкий, отзывчивый, гостеприимный, любит детей.

- Продолжите фразу «За брата я…»

Жандос: Есть такое выражение: «За брата и двор стреляю в упор» – так вот за брата я все сделаю.

Ердос: И в огонь, и в воду.

- Спасибо за интервью!