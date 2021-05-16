За брата и в огонь, и в воду – спасатели-близнецы работают в Карагандинской области
Эта непростая служба требует мужества, решительности. Часто служба в органах гражданской защиты продолжается из поколения в поколение, то есть от отца к ребенку, от матери к дочери, от деда к внуку. Династии в определенных профессиях - не редкий случай, а вот когда на одном поприще служат близнецы – единичный.
Мало кто знает, что в гарнизоне Карагандинской области работают спасатели-близнецы. Это Жандос и Ердос Турсынхановы и Габит и Сабит Шакират.
Братья Сабит и Габит
Братья Турсынхановы родились 2 марта 1988 года в селе Жезды Улытауского района Карагандинской области.
Не удивительно, что близнецы, воспитанные в одном детском саду, обучаясь в одной школе, по одной специальности в Жезказганском индустриально-гуманитарном колледже и даже выполняя гражданский долг в одной воинской части, сегодня работают в одной службе. Потому что они привыкли быть вместе.
Сабит Шакират начал свою службу в 2012 году пожарным в поселке Жезди. С 2015 года - командир отделения пожарного поста №31 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.
А Габит Шакират пришел на эту службу на два года раньше, чем Сабит. Начинал пожарным в пожарной части №48, дослужился до должности комадира отделения. Затем в 2016 году перешел на должность инженера в отдел по ЧС города Сатпаева. С 2019 года в должности старшего инженера. В 2014 году женился и сейчас воспитывает дочь.
Выбирать профессию двоим помогали старшие братья. Многие путают Сабита и Габита, потому что не могут отличить, настолько они похожи. И я не стала исключением в ходе беседы. Даже по характеру братья схожи. Серьезные ребята. Сабит на 10 минут старше Габита.
- Чувствуете ли Вы, когда брат едет на вызов?
Сабит: Раньше чувствовал, сейчас не сильно.
Габит: Бывает небольшое чувство.
- Кто из вас двоих лучше готовит еду?
Сабит: Мы не очень любим готовить. Делать умею, но нет особого желания.
Габит: Мы оба - не шеф-повара.
- Опишите брата...
Сабит: Габит с самого детства в отличие от меня более спокойный.
Габит: Спокойный, уравновешенный, внимательный, честный, внимательный, аккуратный, трудолюбивый.
- Продолжите фразу «За брата я…»
Сабит: Я готов отдать свою жизнь.
Габит: Готов на всё.
Братья Жандос и Ердос
Родились 6 апреля 1990 года в поселке Карагайлы Каркаралинского района.
Жандос и Ердос также учились в одном классе, затем - в Карагандинском политехническом колледже, где в 2010 году получили специальность «Автомеханик» .
После того, как Ердос выполнил свой долг перед Родиной, в 2014 году устроился в пожарную часть №6 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Караганды. Ердос устроился через четыре года после Жандоса пожарным в специализированную пожарную часть №3 Шахтинска
Сейчас братья-близнецы работают в пожарных частях №8 и №13 Караганды. И, как ни странно, они не выходили вместе на пожар. Оба женаты.
- Разница в том, что я худой, Ердос выше и более здоров, чем я, - начал интервью Жандос.
- Много сходств... Где бы мы ни находились, нас все путают, иногда, не узнав, обижаются, - говорит Жандос (смеется).
Оба пришли в эту службу, потому что им нравилось помогать людям.
- Мне кажется, это в первую очередь очень интересная работа. Пожарные делали и делают сложную, тяжелую, а нередко и неблагодарную работу. Ведь пожарные – последняя надежда людей, оказавшихся в беде: только они несут помощь, сострадание и спасение. Скольким людям они помогли? Нет такой цифры, да и не очень она важна. Просто они доподлинно знают цену человеческой жизни, - говорит Ердос.
Жандос старше Ердоса на 11 минут. Близнецы в свободное время любят заниматься спортом, ведь работа спасателя требует быстроты, ловкости и крепкого здоровья.
- Чувствуете ли Вы, когда брат едет на вызов?
Жандос: Нет, не чувствую.
Ердос: Переживаю.
- Опишите брата...
Жандос: Энергичный, темпераментный, уверенный, веселый.
Ердос: Мягкий, отзывчивый, гостеприимный, любит детей.
- Продолжите фразу «За брата я…»
Жандос: Есть такое выражение: «За брата и двор стреляю в упор» – так вот за брата я все сделаю.
Ердос: И в огонь, и в воду.
- Спасибо за интервью!