За баранину пытался выдать изъятое мясо браконьер в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали мужчину, в машине которого обнаружили охотничье ружье, патроны, ножи и разделанную тушу животного, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
36-летний житель Петропавловска утверждал, что разделанное мясо не что иное, как баранина, которую он везет для личного пользования. Сотрудник группы природоохранной полиции и участковый инспектор района М. Жумабаева на слово не поверили и изъятое мясо отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Незаконная охота».
«Охота на копытных животных — лося, кабана, марала, сибирскую косулю — запрещена с 1 января. До 15 февраля разрешена охота на пушного зверя: лисицу, корсака, зайца, енотовидную собаку и ондатру. В этот период пресечению, раскрытию и профилактике экологических преступлений и административных правонарушений в сфере природопользования будет уделяться особое внимание», - сказал и.о. начальника группы природоохранной полиции Асхат Кожабаев.
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