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За баловство детей с пиротехникой наказали родителей в СКО
3 Января 2019 17:55 145
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области все праздничные дни полицейские и спасатели выявляли и изымали из оборота нелицензионные пиротехнические изделия, угрожающие жизни и здоровью людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы департамента полиции, за эти дни провели почти 150 рейдов. 15 продавцов не смогли подтвердить законность торговли необходимыми документами. Всех их привлекли к административной ответственности по статье «Незаконная торговля». Санкция ее подразумевает штраф в 25 МРП.
«Изъята почти тысяча единиц опасного товара. Составлены 5 административных протоколов в отношении родителей, чьи дети использовали пиротехнику без их присмотра», - добавили в пресс-службе.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность, Другие государственные органы,
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