За баловство детей с пиротехникой наказали родителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области все праздничные дни полицейские и спасатели выявляли и изымали из оборота нелицензионные пиротехнические изделия, угрожающие жизни и здоровью людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за эти дни провели почти 150 рейдов. 15 продавцов не смогли подтвердить законность торговли необходимыми документами. Всех их привлекли к административной ответственности по статье «Незаконная торговля». Санкция ее подразумевает штраф в 25 МРП.

«Изъята почти тысяча единиц опасного товара. Составлены 5 административных протоколов в отношении родителей, чьи дети использовали пиротехнику без их присмотра», - добавили в пресс-службе.