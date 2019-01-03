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За баловство детей с пиротехникой наказали родителей в СКО

3 Января 2019 17:55 145
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За баловство детей с пиротехникой наказали родителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области все праздничные дни полицейские и спасатели выявляли и изымали из оборота нелицензионные пиротехнические изделия, угрожающие жизни и здоровью людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, за эти дни провели почти 150 рейдов. 15 продавцов не смогли подтвердить законность торговли необходимыми документами. Всех их привлекли к административной ответственности по статье «Незаконная торговля». Санкция ее подразумевает штраф в 25 МРП.

«Изъята почти тысяча единиц опасного товара. Составлены 5 административных протоколов в отношении родителей, чьи дети использовали пиротехнику без их присмотра», - добавили в пресс-службе.

 

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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