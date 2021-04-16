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    17:33, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    За аморальное поведение сняли пассажира с поезда «Актобе-Алматы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Тулькубас с пассажирского поезда сообщением «Актобе-Алматы» по акту был снят мужчина, нарушивший общественный порядок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «При проверке транспортными полицейскими был установлен 50-летний житель Кызылординской области, который, находясь в нетрезвом состоянии в одном из вагонов вышеуказанного поезда, справил нужду под себя. Кроме того, он вел себя неадекватно, вы­ражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, на замечания не реагировал, тем самым выражал неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие пассажиров», - говорится в сообщении Департамента полиции на транспорте.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени. В отношении правонарушителя полицейскими составлены сразу два административных материала по ч.1 ст. 434 и ч.1 ст.440 КоАП РК: за мелкое хулиганство и за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и наложен штраф в размере 5 МРП.

    Материал по мелкому хулиганству направлен в Аральский районный суд Кызылординской области - для принятия процессуального решения.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Правоохранительные органы
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