За агрессивную езду наказан 19-летний алматинец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За агрессивную езду на 19-летнего юношу составлено семь протоколов полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Его противоправные действия стали достоянием общественности посредством соцсетей. Сотрудниками отдела розыска местной полицейской службы была организована проверка, в результате которой задержан гражданин М., 2005 года рождения.

В отношении него возбуждено административное производство по составам правонарушений пять протоколов: ч. 1 ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»; ч. 1 ст. 606 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки»; ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования».

С водителем проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПДД впредь.