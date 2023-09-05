РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    За агрессивную езду наказан 19-летний алматинец

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За агрессивную езду на 19-летнего юношу составлено семь протоколов полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Его противоправные действия стали достоянием общественности посредством соцсетей. Сотрудниками отдела розыска местной полицейской службы была организована проверка, в результате которой задержан гражданин М., 2005 года рождения.

    В отношении него возбуждено административное производство по составам правонарушений пять протоколов: ч. 1 ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»; ч. 1 ст. 606 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки»; ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования».

    С водителем проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПДД впредь.

    Теги:
    Алматы Безопасность Транспорт МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!