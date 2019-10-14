За 9 месяцев т. г. рост экономики Казахстана составил 4,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального Банка Е. Досаев, первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, ситуации в регионах — акимы Западно-Казахстанской области Г. Искалиев, Кызылординской — К. Искаков, Северо-Казахстанской — К. Аксакалов.

За январь-сентябрь т. г. рост ВВП составил 4,3% к соответствующему периоду прошлого года. Положительный рост наблюдается в строительстве — 13,5%, торговле — 7,6%, транспортной сфере — 5,5%, обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении — 18,2%, легкой промышленности — 19%, добыче металлических руд — 16,1%, нефтепереработке — 7,2%, услугах связи — 4%.

Активы Национального фонда увеличились на 2,4% до $59,4 млрд, доходы в республиканский бюджет — 7677,6 млрд тг (100,8% к плану), темп роста составил 112,6%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе-июле 2019 года составили 686 тыс. тг и возросли, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, на 10,0% в номинальном выражении, в реальном — на 4,7%.

Вместе с тем, у ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение бюджетных средств, наибольшие суммы сложились у министерств экологии — 1,5 млрд.тг, культуры и спорта — 1 млрд тг, торговли — 0,9 млрд тг, акиматы Алматы — 2,2 млрд тг, Алматинской области – 1,1 млрд тг, Туркестанской — 1 млрд тг, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей — по 0,8 млрд тг, Западно-Казахстанской — 0,7 млрд тг, Акмолинской области — 0,6 млрд тг.

Максимальные показатели доли местного содержания по СТ-KZ за 9 месяцев в сфере легкой промышленности (46%) достигнуты в Кызылординской области, мебельной (59%), пищевой и строительной отраслях (54%) — в Павлодарской области.

«По итогам 9 месяцев по основным базовым показателям роста экономики хотелось отметить положительную работу акиматов Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской областей. Это хороший пример для отстающих регионов. В свою очередь, у некоторых акиматов идет снижение по ряду показателей», — сказал А. Мамин, поручив руководителям регионов в кратчайшие сроки исправить данную ситуацию.

Глава Правительства указал на необходимость принятия акимами всех необходимых мер по исполнению утвержденных индикаторов по местному содержанию, а также обеспечения исполнения требований законодательства, индустриального сертификата и сертификата «СТ-КZ».

Премьер-Министр отметил неплохие показатели в работе по повышению казахстанского содержания в закупках у акиматов Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей. Глава Правительства поручил НПП «Атамекен» и Министерству финансов дополнительно провести семинары с акиматами в части корректной работы по проведению государственных закупок.