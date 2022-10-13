13 Октября 2022, 21:05

За 8 месяцев казахстанцев стало больше почти на 164 тысячи человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения страны на 1 сентября 2022г. составила 19 666,8 тыс. человек, в том числе городского – 12 131,1 тыс. (61,7%), сельского – 7 535,7 тыс. (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тыс. человек, или на 0,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Естественный прирост населения республики за январь-август 2022г. по сравнению с январем-августом 2021г. (178,9 тыс. человек) снизился на 3,6% и составил 172,4 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19 человек.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-август 2022г. составило 263,8 тыс. человек, что на 11% меньше, чем за соответствующий период 2021г. (296,5 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,19 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 91,4 тыс. человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе 2021г. (117,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7 умерших на 1000 человек.

За январь-август 2022г. в республике зарегистрировано 2 208 умерших младенцев в возрасте до 1 года, и по сравнению с соответствующим периодом 2021г. (2 345 умерших младенцев) этот показатель уменьшился на 5,8%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,37 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-августе 2022г. число прибывших в страну составило 9 595 человек, число выбывших из страны – 18 275 человек, сальдо миграции составило -8 680 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших 85,1% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: Алматы (24 711 человек), Астане (22 960 человек) и Шымкенте (2 154 человека).