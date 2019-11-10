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За 7 млн тенге пообещал наладить бизнес жителю Семея мошенник
10 Ноября 2019 21:29
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Семея задержали злоумышленника, обещавшего знакомому построить прибыльный совместный бизнес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
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Следствием установлено, что в апреле 2019 года 34-летний злоумышленник вошел в доверие жителя Семея, обещав ему за короткое время наладить бизнес, и завладел 7 млн тенге потерпевшего.
53-летний потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Лжекомпаньон по бизнесу свою вину признал, но деньги не вернул, поскольку успел их потратить.
В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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