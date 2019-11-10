За 7 млн тенге пообещал наладить бизнес жителю Семея мошенник

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Семея задержали злоумышленника, обещавшего знакомому построить прибыльный совместный бизнес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Следствием установлено, что в апреле 2019 года 34-летний злоумышленник вошел в доверие жителя Семея, обещав ему за короткое время наладить бизнес, и завладел 7 млн тенге потерпевшего.

53-летний потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Лжекомпаньон по бизнесу свою вину признал, но деньги не вернул, поскольку успел их потратить.

В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.