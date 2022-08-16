16 Августа 2022 22:53

За 7 месяцев 2022 года в РК зарегистрировано 11 тыс. интернет-преступлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 7 месяцев 2022 года в РК зарегистрировано 11 тыс. интернет-преступлений. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай в интервью телеканалу «Atameken Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не только мы, но и весь мир борется с проблемой интернет-преступности. Вместе с развитием информационных технологий преступники совершенствуют свои преступные методы. В Министерстве внутренних дел есть специальный отдел по борьбе с интернет-преступностью. Такие же отделы по борьбе с интернет-преступностью и мошенничеством работают во всех регионах нашей страны. За 7 месяцев текущего года зарегистрировано около 11 тыс. интернет-преступлений», – сказал Ж. Суюнбай.

По его словам, в стране ежегодно растет количество преступлений, совершаемых с помощью Интернета. По итогам прошлого года было выявлено 13 тыс. интернет-преступлений. С целью защиты и информирования населения от интернет-преступлений и мошеннических действий постоянно проводятся профилактические мероприятия. Несмотря на проводимую работу, интернет-преступления продолжают регистрироваться.