За 500 тысяч тенге обещал помочь поступить в вуз на грант мошенник в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В факте мошенничества подозревается житель Тараза, взявший крупную сумму денег у сельчанки за поступление на грант в престижный вуз Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 11 августа в полицию города Тараза с заявлением обратилась жительница села Туймекент Байзакского района о том, что 28 июля передала полмиллиона тенге своему знакомому за поступление ее сына на грант в один из престижных университетов Алматы.

«Подозреваемый в мошенничестве житель Тараза обещал поступление на грант в алматинский вуз за 500 тысяч тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 31-летний житель Тараза. Мужчина полностью признал свою вину. Ведется следствие», - пояснили в ведомстве.