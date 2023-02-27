За 500 долларов кыргызстанца незаконно провели через госграницу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30-летний гражданин Кыргызстана пересек госграницу незаконно. Нарушитель был задержан полицейскими Медеуского района Алматы в ходе проведения ОПМ «Мигрант». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Речь идет о гражданине Республики Кыргызстан, 1993 года рождения, который в ходе задержания не имел при себе документов, удостоверяющих его личность. Проверка посредством специальной пограничной базы выявила, что он границу не пересекал, данных о его заезде на территорию нашей страны нет.

Установлено, что иностранец госграницу перешел нелегально еще в ноябре истекшего года. Посты обойти ему помог неизвестный мужчина, получивший за услугу гида-проводника 500 долларов США. Задержанный также уточнил, что путь был долгий, он лежал через поля и леса», – сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Алматы Асхат Бутунчинов.Действия иностранца квалифицированы по ч. 1 ст. 392 УК РК. Начато досудебное расследование. Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.