За 45 миллионов тенге обещала помочь получить три квартиры мошенница в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские задержали мошенницу, обещавшую за 45 млн тенге помочь получить три квартиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«40-летний житель города Алматы обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества. По его словам, знакомая 44-летняя женщина заверила его, что поможет приобрести в Атырау три квартиры в элитном доме. В итоге она завладела 45 млн тенге. Сотрудники полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили 44-летнюю гражданку, которая занималась мошенничеством. Подозреваемая задержана.

Зарегистрировано и ведется расследование уголовного дела по статье 190 УК РК «Мошенничество»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.