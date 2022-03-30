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    09:27, 30 Март 2022 | GMT +6

    За 45 миллионов тенге обещала помочь получить три квартиры мошенница в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские задержали мошенницу, обещавшую за 45 млн тенге помочь получить три квартиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «40-летний житель города Алматы обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества. По его словам, знакомая 44-летняя женщина заверила его, что поможет приобрести в Атырау три квартиры в элитном доме. В итоге она завладела 45 млн тенге. Сотрудники полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили 44-летнюю гражданку, которая занималась мошенничеством. Подозреваемая задержана.

    Зарегистрировано и ведется расследование уголовного дела по статье 190 УК РК «Мошенничество»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Регионы Казахстана Борьба с преступностью
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