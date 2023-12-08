За 40 дней до старта: как идет подготовка к зимним юношеским Олимпийским играм 2024

Чуть больше 40 дней осталось до начала зимней юношеской Олимпиады 2024 в Канвондо, Южная Корея. Это первые Олимпийские игры для молодежи, которые пройдут в Азии. В преддверии Игр корреспондента агентства Kazinform пригласили в города, где пройдут соревнования, чтобы рассказать о подробностях подготовки к этому значимому спортивному событию.

Юношеские Олимпийские игры 2024 года будут проходить с 19 января по 1 февраля в четырех городах штата Канвондо: Пхенчхан, Каннын, Чонсон и Хенгсон. Этот регион уже был известен как место проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2018 года.

Основная цель Олимпиады 2024 - способствовать укреплению физического здоровья подростков в возрасте 15-18 лет и стимулировать их к решению новых задач.

Соревнования будут включать 7 видов спорта по 15 дисциплинам и 81 мероприятие. Среди них: катание на коньках (шорт-трек, скорость, фигурное катание), хоккей с шайбой, керлинг на снегу, лыжные гонки (горные, фристайл, сноуборд, кросс-кантри, скандинавская ходьба), биатлон, бобслей/скелетон, санный спорт.

Ожидается участие около 1900 спортсменов из 70 стран мира. Талисманом игр станет Мунчо, снежок, который был создан в ходе игры талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2018 года, тигра Сухоранга и медведя Бандаби.

Фото: Корейская культурно-информационная служба

- Зимние юношеские Олимпийские игры - это не то, с чем люди хорошо знакомы. Потому что они были созданы только в 2012 году. С тех пор такие страны, как Австрия, Норвегия и Швейцария, провели зимние Олимпиады. Корея стала четвертой страной, принявшей эти игры. Количество участвующих спортсменов в 2024 году является самым большим, по сравнению с предыдущими Зимними юношескими играми. Корея, по сравнению с другими странами, имеет относительно уверенную историю Зимних игр, - рассказал директор команды по организации соревнований Чхве Джонг Бок.

Он подчеркнул, что на предстоящих играх будут использоваться те же спортивные объекты, что и на предыдущих соревнованиях в Пхенчхане в 2018 году. По его словам, это предоставит молодым спортсменам уникальную возможность выступать на тех же аренах, где олимпийцы сражались всего несколько лет назад. Итак, где же будут проходить главные спортивные события?

Овальный стадион Каннын

Фото: Корейская культурно-информационная служба

Местом проведения церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 2024 года станет Овальный стадион Каннын. Площадка вмещает более 7 тысяч зрителей и предназначена для проведения конькобежных соревнований.

Построенная в марте 2017 года, эта арена использовалась для соревнований по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Стадион представляет собой олимпийский 400-метровый каток, состоящий из двух этажей над землей и двух подземных уровней. Организаторы игр заверяют, что стадион полностью готов к началу соревнований.

Керлинг-центр Каннын

Фото: Корейская культурно-информационная служба

Керлинг-центр Каннын – это закрытое спортивное сооружение, расположенное в Олимпийском парке Каннын. Построенный в 1998 году объект служил хоккейным стадионом во время зимних Азиатских игр 1999 года и чемпионата мира по шорт-треку в 2001 году. После реконструкции в преддверии Олимпийских игр 2018 года стал ареной для керлинга.

В сооружении есть 3500 посадочных мест. Здесь будут проходить соревнования по керлингу с участием 112 спортсменов из 24 стран (56 женщин и 56 мужчин). Во время игр в центре будет задействовано 232 человека, включая волонтеров, охрану и медицинский персонал (10 пожарных, 1 врач и 1 медсестра).

Стадион подготовлен к Олимпийским играм на 90%. Ведется работа по обеспечению высокой чувствительности поверхности льда для керлинга. Контроль влажности и регулирование температуры как внутри, так и снаружи здания также являются важными аспектами. В данный момент на стадионе есть 5 дорожек. Однако, чтобы обеспечить соответствующие условия для соревнований, начиная с конца декабря количество дорожек будет сокращено до четырех.

Центр скольжения Alpensia в Пхенчхане

Фото: Корейская культурно-информационная служба

Центр скольжения Alpensia - это соревновательная арена, расположенная в спортивном парке Alpensia в Пхенчхане. Этот объект будет использован для проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту.

Площадка общей длиной 2018 метров соответствует году открытия Олимпиады-2018. Здесь представлены семь объектов, включая четыре стартовых комплекса, один финишный комплекс и одну тренировочную трассу. В этом центре уже проводились 11 зимних игр.

В Олимпиаде-2024 общее число участников в этом центре составит 176 человек, а помимо них здесь будут работать 133 волонтера, один врач и одна медсестра. Ожидается привлечение 840 зрителей для наблюдения за соревнованиями.

Стадион для прыжков с трамплина Alpensia в Пхенчхан

Фото: Корейская культурно-информационная служба

Стадион для прыжков с трамплина Alpensia в Пхенчхане, расположенный в спортивном парке Alpensia, представляет собой уникальный центр, который открыт в любое время года. Арена рассчитана на 11 000 посадочных мест. Внутри стадиона предоставлены дополнительные удобства, такие как базовый зал, вышка для прыжков и судейская вышка.

На этом стадионе будут проводиться соревнования по двум дисциплинам. Участвовать в соревнованиях по прыжкам с трамплина будут 80 спортсменов, а в лыжном двоеборье 64 спортсмена.

Соревнования по остальным видам зимнего спорта будут проходить в Биатлонном центре Alpensia в Пхенчхане, Горнолыжном курорте Чонсон Хай, Ледовой арене и Хоккейном центре Каннын.



