За 39 секунд одолел противника в рукопашном бою полицейский СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в чемпионате по рукопашному бою состязались сотрудники правоохранительных органов, спортивного клуба «Сункар», спортсмены федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всего участвовали 85 человек.

По итогам чемпионата по три «золота» завоевали спортсмены Военного института Нацгвардии и воинской части 6637. Кабидула Козыбаев из спортивного клуба «Сункар» стал лучшим в лёгком весе до 55 кг. Мадияр Жумагулов из Военного института был отмечен в номинации «За лучшую технику».

Департаменту полиции награды принесли младший лейтенант Еркебулан Сарсенбай, выступавший в весе до 70 кг, и майор полиции Талгат Рустемов в весовой категории до 90 кг.

«Ещё двоих полицейских отметили в особых номинациях. Ердаулет Сайдуллаев награждён за волю к победе, а Игорь Дрозд — за самый короткий поединок. Он сумел одолеть соперника за 39 секунд», - рассказали в пресс-службе.

Главный судья соревнований заслуженный тренер РК Габит Утенов и главный секретарь, заслуженный мастер спорта Мирас Бримжанов отметили уровень подготовки спортсменов.

«Сегодняшний чемпионат по рукопашному бою - это не просто соревнование, а ваш весомый вклад в развитие спорта в регионе. Убежден, что, глядя на вас, в спортивные залы придут сотни будущих чемпионов», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Победители первенства будут представлять Северный Казахстан на республиканских соревнованиях.