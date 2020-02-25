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вчера 23:27
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За 39 секунд одолел противника в рукопашном бою полицейский СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в чемпионате по рукопашному бою состязались сотрудники правоохранительных органов, спортивного клуба «Сункар», спортсмены федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, всего участвовали 85 человек.
По итогам чемпионата по три «золота» завоевали спортсмены Военного института Нацгвардии и воинской части 6637. Кабидула Козыбаев из спортивного клуба «Сункар» стал лучшим в лёгком весе до 55 кг. Мадияр Жумагулов из Военного института был отмечен в номинации «За лучшую технику».
Департаменту полиции награды принесли младший лейтенант Еркебулан Сарсенбай, выступавший в весе до 70 кг, и майор полиции Талгат Рустемов в весовой категории до 90 кг.
«Ещё двоих полицейских отметили в особых номинациях. Ердаулет Сайдуллаев награждён за волю к победе, а Игорь Дрозд — за самый короткий поединок. Он сумел одолеть соперника за 39 секунд», - рассказали в пресс-службе.
Главный судья соревнований заслуженный тренер РК Габит Утенов и главный секретарь, заслуженный мастер спорта Мирас Бримжанов отметили уровень подготовки спортсменов.
«Сегодняшний чемпионат по рукопашному бою - это не просто соревнование, а ваш весомый вклад в развитие спорта в регионе. Убежден, что, глядя на вас, в спортивные залы придут сотни будущих чемпионов», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.
Победители первенства будут представлять Северный Казахстан на республиканских соревнованиях.
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