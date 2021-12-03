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За 30 лет независимости страны число детских садов в Мангистау увеличилось в три раза

3 Декабря 2021 15:50
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За 30 лет независимости страны число детских садов в Мангистау увеличилось в три раза

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в сфере образования Мангистауской области поэтапно реализован ряд проектов, достигнуты существенные изменения в положительном направлении. За 30 лет в регионе открыты 218 детских садов, 101 школа и 17 колледжей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

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В Мангистауской области в три раза увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений. Если в 1991 году в регионе функционировало 113 детских садов, то к 2021 году их количество достигло 331. На сегодняшний день охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами в регионе составляет 100%.

В 90-е годы прошлого века в области работало 86 школ. За 30 лет количество объектов образования увеличилось в два раза. Была открыта 171 новая школа.

В рамках недавно принятого комплексного плана развития Мангистауской области в ближайшие пять лет будет построено 35 объектов образования. В этом году открыто две государственные, пять частных школ.

По сравнению с 1991 годом в системе профессионального и технического образования также имеются положительные изменения. В 1991 году в области насчитывалось 10 колледжей. За 30 лет независимости их количество увеличилось в три раза и сегодня составляет 27. Количество студентов, обучающихся по госзаказу, также увеличилось в три раза.

В связи с потребностями развития региона открыто несколько новых специальностей, необходимых в сферах туризма, информационных технологий и обслуживания населения. Сегодня те, кто освоил эти профессии, успешно трудятся в различных отраслях экономики и вносят свой вклад в развитие страны.

На увеличение количества объектов образования большое влияние оказывает развитие государственно-частного института, а также инвестиции в бизнес-сектор.

«По сравнению с первыми годами независимости количество школ с государственным языком обучения в регионе увеличилось в 3,5 раза. На сегодняшний день 77% всех учащихся обучаются на государственном языке. Кроме того, за последние три года число обладателей знака «Алтын белгі» увеличилось на 30%, а аттестатов с отличием - на 40%. Для подготовки нужных кадров по 25 видам специальностей с 2018 года 485 студентам и 40 магистрантам были выделены учебные гранты акима области. В основном приоритет отдается специальностям сфер здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Количество грантов на обучение увеличивается с каждым годом», - рассказала руководитель управления образования Мангистауской области Светлана Тулебаева.


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#Образование   #Мангистауская область  
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