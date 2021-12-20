За 30 лет на 612 тысяч гектаров увеличилась площадь лесного фонда Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обновляется лесной фонд Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За годы Независимости значительно вырос общий объем лесного фонда региона. После принятия в 2003 году Лесного кодекса Республики Казахстан одним из основных приоритетов развития лесного сектора стало лесовосстановление, экологическое оздоровление территории Республики Казахстан, пояснил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Муратхан Шукеев.

«В этом направлении реализован ряд программ по сохранению лесов и их воспроизводству, озеленению населенных пунктов. За 30 лет общая площадь государственного лесного фонда в Жамбылской области увеличилась на 611 759 гектаров, площадь покрытых лесом угодий — на 734 787 гектаров (на 47,6 процента). Такого результата удалось добиться благодаря работе по воспроизводству и восстановлению леса, содействию естественному возобновлению леса и рациональному выполнению мероприятий по защите от несанкционированных вырубок деревьев и кустарников. А количество государственных лесхозов увеличилось с семи до 15, создано девять лесохозяйственных учреждений», - рассказал спикер.

По региональному плану озеленения населенных пунктов и создания в Жамбылской области зеленых зон, рассчитанному на 2021 - 2025 годы, в этом году в регионе должны быть высажены 970 тысяч деревьев на площади 152,2 га. Это включено в комплексный план развития отраслей лесного, животного мира, водохранилищ, недропользования и экологии.

В соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана, в стране предполагается высадить 2 миллиарда саженцев, из которых 140 миллионов планируется засеять в лесном фонде Жамбылской области. Для этого в 2021 году были запланированы лесопосадочные работы на площади 7 100 га. Комплексный план по области выполнен на 100 процентов.

«В 2020 году совместно с подведомственными учреждениями засажено 3 054 гектара лесных культур, произведен посев 2 750 гектаров саксаульных семян. Кроме того, по плану - формирование питомника на 49 гектаров для выращивания саженцев различных хвойных деревьев. Осенью 2020 года площадь всех питомников была увеличена до 93 гектара»,- сказал руководитель управления.

На сегодняшний день полностью завершены осенне-полевые работы в подведомственных управлению учреждениях лесного хозяйства.

Согласно плану 2021 года предусмотрен высев 20 тысяч килограммов семян саксаула на площади 4 тысячи гектаров государственного лесного фонда и 28,9 тысячи - на площади 170,5 гектара питомника. Учреждения лесного хозяйства полностью завершили работы по сбору 48,9 тысячи килограммов семян саксаула, необходимых для посева в государственный лесной фонд. Собранные семена саксаула просушивали, очищали и в «Центре экспертизы семян» в Алматы произвели специальную экспертизу проб семян. Установлено хорошее качество семян, рассказал спикер.

По данным ведомства, общий объем государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 миллиона 427 тысяч 34 гектара. Из них 2 миллиона 357 тысяч 123 гектара занято лесом. Земли общего лесного фонда занимают 30,8 процента территории области, а лесные земли - 15,8 процента. В 1993 году данная площадь составляла 3,8 миллиона гектаров, и только 1,54 миллиона гектаров были покрыты лесом. Лесистость территории области составляла 10,7 процента.

На территории области функционируют семь природных заказников и одна заповедная зона: три заказника республиканского значения (их территория составляет чуть более одного миллиона гектара), одна государственная заповедная зона площадью 1,6 миллиона гектаров и четыре заказника местного значения общей площадью 885,6 тысячи гектаров.