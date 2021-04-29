За 3 дня в Атырауской области полицейскими взяты на учет 172 человека

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За 3 дня на территории Атырауской области полицейскими на профилактический учет в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия поставлено 172 человека. Это люди, склонные к рецидивной, семейно-бытовой преступности, алкоголизму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении 89 лиц, склонных к правонарушениям в семейно-бытовой сфере, установлены защитные предписания, на поведение 44 лиц судом предъявлены особые требования. Выявлено 6 неблагополучных семей, поставлено на учет 6 детей. Собрано и направлено в суд три дела на принудительное помещение в лечебные учреждения лиц, страдающих алкоголизмом. Организованы профилактические и проверки 2237 человек, ранее состоящих на учете в органах полиции», - сообщили в ДП Атырауской области.

Работа в этом направлении продолжится.