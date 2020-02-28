За 22 года КазТрансОйл заменил 2100 км магистрального нефтепровода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансОйл» завершило выполнение производственной программы на 2015-2019 годы. За прошедший период компания проделала огромную работу, связанную с обеспечением целостности и безопасной эксплуатации нефтепроводов. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» Сабита Арынова, в настоящее время срок эксплуатации 47% от общей протяженности магистральных нефтепроводов превышает 30 лет. Для поддержания безаварийной транспортировки нефти компания проводит комплекс мер. Благодаря своевременной внутритрубной диагностике и проводимым ремонтам за последние 11 лет значительно улучшилась ситуация по обеспечению бесперебойной работы магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» и снижению аварийных ситуаций. Вместе с повышением надежности компания с 2009 по 2019 годы снизила потребление электроэнергии на 35 млн кВт/час, или на 11%, расход газа уменьшился на 63 млн кубометров, или на 40%. При этом грузооборот нефти по магистральным нефтепроводам за 11 лет увеличился на 4 млрд тонно-километров, или на 12%.

«Начиная с 1997 года по всей системе нефтепроводов были заменены участки трубопроводов общей протяженностью более 2100 км. Только за последние пять лет проведены работы по замене участков протяженностью 412 км. На 2020-2024 годы запланирована замена еще 396 км трассы, что составляет 7% от общей протяженности нефтепроводов компании», - сообщил Сабит Арынов.

С 2015 по 2019 годы произведена замена 40 отработавших свой срок насосных агрегатов на более современные аналоги на нефтеперекачивающих станциях им. Н.Шманова, «Барсенгир», «Каражанбас», им. Джумагалиева, «Атасу» и других.

По направлению автоматизации технологических процессов, введены в эксплуатацию ПСП (приемо-сдаточный пункт) на 1235 км МН «Узень - Атырау - Самара», модернизированы системы измерения количества и показателей качества нефти ГНПС Павлодар, ПСП Шымкент, внедрены системы периметрального видеонаблюдения на 6 объектах, а также завершен знаковый проект по централизации диспетчерского управления из единого центра в г. Нур-Султан.

За 2019 год план по капитальным вложениям АО «КазТрансОйл» исполнен на 95%, что в денежном выражении составляет 41,1 млрд тенге. Средства направлены на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации производственных активов, а также бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.