За 2021 год количество авиапассажиров в РК увеличилось на 71%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане значительно выросли объемы внутренних авиаперевозок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В прошлом году число пассажиров, перевезенных казахстанскими авиакомпаниями, увеличилось на 71% и достигло 9,4 млн человек. В 2020 году этот показатель составлял 5,5 млн, что связывалось с вынужденной приостановкой авиарейсов из-за ковидного карантина.

Однако тенденция к увеличению объемов авиаперевозок базируется на реальной основе: в прошлом году количество пассажиров казахстанских авиаперевозчиков, по сравнению с допандемийным 2019 годом, выросло на 800 тысяч человек.

Заметный рост произошел на внутренних линиях. В прошлом году отечественными авиакомпаниями по Казахстану перевезено 7,6 млн человек, в то время как в 2020-м и 2019-м – по 4,6 млн.

На международных же линиях отмечается снижение – 1,8 млн человек против 0,8 млн в 2020-м и 3,3 млн в 2019-м.

Пассажиропоток Air Astana в прошлом году увеличился на 59%, (3,6 млн пассажиров); FlyArystan «вырос» на 109% (3,1 млн); SCAT – 62% (2,1 млн).