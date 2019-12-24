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вчера 23:55
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За 2-миллионную взятку чиновника в Алматы осудили на 2 года 7 месяцев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И.о. руководителя Отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района города Алматы осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Как сообщили в ведомстве, исполняющий руководителя территориального отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района Адилов А.Н. был изобличен по подозрению в совершении коррупционного преступления Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с сотрудниками внутренней безопасности Департамента юстиции Алматы.
«Он получил взятку в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за неприменение мер по наложению ареста на имущество последнего и не направления материалов в органы внутренних дел по факту неисполнения судебного акта», - пояснили в пресс-службе.
23 декабря приговором суда №2 Медеуского района Алматы Адилов А.Н. признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы 2 года 7 месяцев 15 дней, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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