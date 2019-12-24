+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -9 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За 2-миллионную взятку чиновника в Алматы осудили на 2 года 7 месяцев

24 Декабря 2019 12:52
Поделиться:
За 2-миллионную взятку чиновника в Алматы осудили на 2 года 7 месяцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И.о. руководителя Отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района города Алматы осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Новости по теме

Казахстан - на пути вступления в сеть европейских партнеров по борьбе с коррупцией
Фильм о коррупции презентовали в Туркестане Активу Шымкента разъяснили новшества в законодательстве о коррупции Директор столичной школы подозревается в получении взятки

Как сообщили в ведомстве, исполняющий руководителя территориального отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района Адилов А.Н. был изобличен по подозрению в совершении коррупционного преступления Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с сотрудниками внутренней безопасности Департамента юстиции Алматы.

«Он получил взятку в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за неприменение мер по наложению ареста на имущество последнего и не направления материалов в органы внутренних дел по факту неисполнения судебного акта», - пояснили в пресс-службе.

23 декабря приговором суда №2 Медеуского района Алматы Адилов А.Н. признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы 2 года 7 месяцев 15 дней, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Суды,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив