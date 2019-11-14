За 2 года в школах было проведено 9,5 тысяч проверок, 80% из них не дали никаких результатов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правового совета при партии Nur Otan по обсуждению проекта закона «О статусе педагога» были подняты вопросы целесообразности проведения различных проверок в школах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сакен Самет, за два года в школах в период летних каникул было проведено 9,5 тысяч различных проверок, 80% из них не дали никаких результатов.

«Мы наблюдаем такой тренд, что СЭС штрафует директоров школ на сумму 500 тысяч тенге за переполненные классы, когда вместо 25 детей учатся 40. Это вопрос, на который директор школы не влияет. Он набрал столько детей не от того, что захотел, а потому что существует проблема трехсменных школ. Поэтому я хотел бы обратить внимание Правового совета партии на эту проблему», - сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что партия будет ограждать учителей от различных несвойственных функций и различных проверок, поскольку педагог должен учить, а не писать отчеты.

«Зачастую многие структуры в погоне за какими-то цифрами, отчетами и обоснованием целесообразности своей деятельности начинают вот такие непонятные вещи вытворять. Эти вопросы можно решить без принятия соответствующих изменений законодательства, пока в ручном режиме. Но Правовой совет при партии Nur Otan должен дать соответствующие рекомендации для принятия системных решений», - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в ходе заседания Правового совета партии Nur Otan было озвучено, что в действующей редакции нового законопроекта «О статусе педагога» предполагается выделение 5,2 триллиона тенге в течение ближайших 5 лет. Эта сумма включает повышение заработной платы, доплаты за педагогическое мастерство и классное руководство, увеличение трудового отпуска и другие поощрения. Как отметил первый зампред партии Nur Otan, все это результат последовательной политики Елбасы и Президента.

Также стало известно, что по итогам обсуждения законопроекта в Мажилисе депутатами фракции Nur Otan и рабочей группой внесены дополнительные предложения. Среди них снижение учебной нагрузки до 16 часов, предоставление приоритетного права на выделение земельных участков для ИЖС на селе, внедрение единовременной выплаты в размере 2000-кратного МРП обладателям звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» и трех окладов учителям за подготовку призеров Президентской олимпиады, республиканских и международных соревнований.