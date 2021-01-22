За 2 дня в столице наказаны более 350 водителей автобусов и такси
Проводится фиксация таких нарушений, как разговор по сотовому телефону, не пристегнутый ремень безопасности, маневр и выезд на полосу встречного движения. По завершению смены, в автобусном парке водителя-нарушителя встречают сотрудники патрульной полиции и возбуждают административное производство, то есть привлекают к административной ответственности. Также с этими нарушителями проводится профилактическая беседа.
Только за 2 дня проведения ОПМ к адмответственности привлечено более 350 водителей автобусов и такси. В ходе мероприятия водители автобусов проходят предрейсовый медицинский осмотр, проверяется соблюдение водителями режима труда и отдыха. Автомобили-такси проверяют на предмет их незаконного переоборудования. Также проводятся профилактические мероприятия по недопущению карманных краж на остановках общественного транспорта, в салонах маршрутных автобусов и пресечение фактов проезда на общественном транспорте безбилетниками.