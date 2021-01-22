За 2 дня в столице наказаны более 350 водителей автобусов и такси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20 января на территории г.Нур-Султана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Для того, чтобы не создавать дискомфорт пассажирам общественного транспорта, нарушения ПДД водителями общественного транспорта выявляют видеокамеры Центра оперативного управления Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Проводится фиксация таких нарушений, как разговор по сотовому телефону, не пристегнутый ремень безопасности, маневр и выезд на полосу встречного движения. По завершению смены, в автобусном парке водителя-нарушителя встречают сотрудники патрульной полиции и возбуждают административное производство, то есть привлекают к административной ответственности. Также с этими нарушителями проводится профилактическая беседа.

Только за 2 дня проведения ОПМ к адмответственности привлечено более 350 водителей автобусов и такси. В ходе мероприятия водители автобусов проходят предрейсовый медицинский осмотр, проверяется соблюдение водителями режима труда и отдыха. Автомобили-такси проверяют на предмет их незаконного переоборудования. Также проводятся профилактические мероприятия по недопущению карманных краж на остановках общественного транспорта, в салонах маршрутных автобусов и пресечение фактов проезда на общественном транспорте безбилетниками.







