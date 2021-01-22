РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:44, 22 Январь 2021 | GMT +6

    За 2 дня в столице наказаны более 350 водителей автобусов и такси

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20 января на территории г.Нур-Султана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Для того, чтобы не создавать дискомфорт пассажирам общественного транспорта, нарушения ПДД водителями общественного транспорта выявляют видеокамеры Центра оперативного управления Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    Проводится фиксация таких нарушений, как разговор по сотовому телефону, не пристегнутый ремень безопасности, маневр и выезд на полосу встречного движения. По завершению смены, в автобусном парке водителя-нарушителя встречают сотрудники патрульной полиции и возбуждают административное производство, то есть привлекают к административной ответственности. Также с этими нарушителями проводится профилактическая беседа.

    Только за 2 дня проведения ОПМ к адмответственности привлечено более 350 водителей автобусов и такси. В ходе мероприятия водители автобусов проходят предрейсовый медицинский осмотр, проверяется соблюдение водителями режима труда и отдыха. Автомобили-такси проверяют на предмет их незаконного переоборудования. Также проводятся профилактические мероприятия по недопущению карманных краж на остановках общественного транспорта, в салонах маршрутных автобусов и пресечение фактов проезда на общественном транспорте безбилетниками.




    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:53
    Североказахстанец Алексей Луценко принес Казахстану пятую золотую медаль Азиады
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!