За 13 июня 227 человек выздоровели от КВИ
город Нур-Султан - 88,
город Алматы - 15,
город Шымкент - 7,
Кызылординская область - 17,
Актюбинская область - 11,
Атырауская область - 35,
Акмолинская область - 2,
Мангистауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 14,
Карагандинская область - 14,
Павлодарская область - 3,
Северо-Казахстанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9056:
г. Нур-Султан – 1981
г. Алматы – 2046
г. Шымкент – 473
Акмолинская область – 154
Актюбинская область – 263
Алматинская область – 328
Атырауская область – 932
Восточно-Казахстанская область – 106
Жамбылская область – 299
Западно-Казахстанская область – 521
Карагандинская область – 644
Костанайская область – 175
Кызылординская область – 391
Мангистауская область – 234
Павлодарская область – 186
Северо-Казахстанская область – 49
Туркестанская область – 274
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