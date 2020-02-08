За 10 лет «Дорожной карты бизнеса 2020» актюбинские предприниматели заплатили более 60 млрд тенге налогов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За 10 лет реализации программа «Дорожная карта бизнеса 2020» доказала свою эффективность. За это время актюбинские предприниматели внесли в бюджет более 60 млрд тенге в виде налогов. Об этом в ходе пресс-коференции в региональной службе коммуникаций рассказал директор актюбинского филиала АО «ФРП» Даму» Берик Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «ДКБ-2020» показала свою эффективность: за годы ее реализации участниками уплачено 63,7 млрд тенге налогов, выплачено 10,8 млрд тенге субсидий, создано более 8,5 тысяч новых рабочих мест, сохранено 30,5 тысяч рабочих мест», - сказал Б. Нургалиев.

Он также озвучил итоги реализации государственных программ по развитию предпринимательства в 2019 году и рассказал о запуске государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2025».

В прошлом году актюбинским филиалом фонда было поддержано рекордное количество проектов местных предпринимателей.

«По итогам 2019 года рост показателей наблюдается по всем программам поддержки бизнеса. Актюбинская область лидирует по итогам реализации программ «Еңбек» и «Нұрлы Жер». По программе ДКБ 2020 просубсидировано 223 проекта актюбинских предпринимателей на сумму 13,9 млрд тенге. Рост показателей на 135% связан с повышением активности местных предпринимателей и эффективным сотрудничеством участников программы - местных исполнительных органов, банков второго уровня и фонда «Даму». Так, в начале 2019 года в связи с дефицитом средств из республиканского бюджета на реализацию программы акимат области выделил дополнительно 762 млн тенге», - сообщил Берик Нургалиев.

В рамках программы «Еңбек» в городах Актобе и Хромтау было профинансировано 120 проектов на сумму 1,4 млрд тенге. С начала реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Актюбинской области было поддержано 16 проектов на сумму 4,9 млрд тенге, в том числе 8 проектов на сумму более 3 млрд тенге в 2019 году.

По всем инструментам гарантирования поддержан 231 проект на сумму 9,6 млрд тенге.

С начала 2020 года в стране стартовала программа «Дорожная карта бизнеса-2025». Основные цели и инструменты поддержки в рамках программы сохранились, внесены некоторые изменения в условия субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования кредитов.

В частности, увеличены размер кредита на пополнение оборотных средств с 60 до 360 млн тенге, максимальная сумма кредита для начинающих предпринимателей с 20 до 60 млн тенге, предусмотрена возможность приобретения франшизы и гарантирования кредитов с целевым назначением «рефинансирование», упрощены критерии эффективности проектов.