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    13:28, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    За 1 млрд долларов продадут Tele2 и ALTEL катарскому инвестору

    За 1 млрд долларов продадут Tele2 и ALTEL катарскому инвестору
    Коллаж: Kazinform/tele2.kz/ altel.kz/ pixabayKazinform

    Катарский холдинг Power International Holding выкупит компанию «Мобайл-Телеком Сервис» за 1 млрд долларов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Приход нового катарского инвестора — это очень важная инициатива, новые инвестиции, расширение инвесторской базы путем привлечения нового имени, повышение конкуренции на рынке, в частности мобильных операторов. Сумма сделки порядка 1 млрд долларов, - сказал министр на брифинге в Правительстве. 

    Также, по его словам, Power International Holding вложит около 300 млрд тенге в инфраструктуру.

    - Есть обязательства по строительству базовых станций, установлению базовых станций 5G. И мы считаем в целом, что это усилит конкуренцию, а конкуренция, как вы знаете, приводит к повышению качества, - добавил Жаслан Мадиев.

    Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.

    Теги:
    Правительство РК Катар Интернет Связь, ТВ, IT
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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