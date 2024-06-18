За 1 млрд долларов продадут Tele2 и ALTEL катарскому инвестору

Катарский холдинг Power International Holding выкупит компанию «Мобайл-Телеком Сервис» за 1 млрд долларов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Приход нового катарского инвестора — это очень важная инициатива, новые инвестиции, расширение инвесторской базы путем привлечения нового имени, повышение конкуренции на рынке, в частности мобильных операторов. Сумма сделки порядка 1 млрд долларов, - сказал министр на брифинге в Правительстве.

Также, по его словам, Power International Holding вложит около 300 млрд тенге в инфраструктуру.

- Есть обязательства по строительству базовых станций, установлению базовых станций 5G. И мы считаем в целом, что это усилит конкуренцию, а конкуренция, как вы знаете, приводит к повышению качества, - добавил Жаслан Мадиев.

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