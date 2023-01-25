Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе

25 Января 2023, 15:50
За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факт торговли новорожденным ребенком выявили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения специальных мероприятий 12 января 2023 года сотрудники департамента полиции Жамбылской области совместно с прокуратурой города Тараза выявили факт торговли новорождённым ребенком.

«Начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК (Торговля несовершеннолетними. Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны две акушерки Таразской городской многопрофильной больницы», - пояснили в ведомстве.

В ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя жительница Тараза купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 млн тенге.

В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новорожденный ребенок помещен в дом малютки г.Тараз. Расследование продолжается.

Фото: polisia.kz

Новости по теме
Гражданина Узбекистана, адепта деструктивных организаций, задержали в Жамбылской области
Склад на 8 тонн этилового спирта держал на своей фазенде житель Жамбылской области
Более 160 тысяч обращений с ОРВИ зарегистрировано в Жамбылской области
Теги:
Читайте также
Гражданина Узбекистана, адепта деструктивных организаций, задержали в Жамбылской области
Склад на 8 тонн этилового спирта держал на своей фазенде житель Жамбылской области
Мошенник из Костаная присвоил тонну конфет за миллион тенге
Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего расследует полиция Алматы
230 камер общего видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны
Второй день легализации иностранных авто: 333 казахстанца получили госномера
Двух браконьеров задержали полицейские на озере Балхаш
Формировать образцовую полицейскую культуру намерены в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
3 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
4 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
5 Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК

Лента новостей