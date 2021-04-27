З6% зараженных коронавирусом в Алматы приходится на молодое поколение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество случаев заражения приходится на молодое поколение. Об этом на онлайн-брифинге на площадке Палаты предпринимателей города Алматы рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА Казинформ.

«В этом году в динамике развития заражения коронавирусной инфекцией отмечается резкий рост. Большой рост заболеваемости отмечается среди населения в возрасте 20-З9 лет - это З6%. Также рост заболеваемости детей до одного года, это 2%. От 6 лет - 22,5%. Динамика возрастает. Чаще стали болеть наши школьники - 8%. Причем болеют дети, которые находятся на онлайн обучении дома. Каждый второй заражается в семье. Увеличивается количество симптомных больных, которое достигло показателей до 90%. Это подтверждает более агрессивное течение заражения. Мы призываем горожан быть очень бдительными. Основными местами заражения остаются объекты торговли, такие как супермаркеты, гипермаркеты, и продовольственные объекты. Нужно не пренебрегать карантинными мерами», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«После 8 марта у нас в городе наблюдается огромный рост заражения. У нас в мае также большинство праздников. Поэтому призываю всех горожан не посещать места массового скопления без надобности и соблюдать все меры карантина», - подытожил Ж. Бекшин.