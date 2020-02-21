+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 376.16 EUR 406.18
RUB 5.90 CNY 53.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Южный циклон принесет в Казахстан осадки, туман и сильный ветер

21 Февраля 2020 16:01
Поделиться:
Южный циклон принесет в Казахстан осадки, туман и сильный ветер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О прогнозе погоды на 22-24 февраля, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны
Туманная погода ожидается в Северо-Казахстанской области 22 февраля Сильный порывистый ветер ожидается в Жамбылской области 22 февраля Какие дороги открыты в Казахстане

Смещающийся со Средней Азии очень активный циклон уже в субботу ожидается над центральными районами Казахстана, а днём - и на востоке республики. С ним в выходные дни на юге и юго-востоке республики предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололёд и сильный порывистый ветер.

В центре и на востоке Казахстана южный циклон вызовет снегопады, в воскресенье местами сильные, метели, снежные заносы и сильный ветер. В тыл циклону смещается антициклон с районов Поволжья, который вызовет прекращение осадков и небольшое похолодание. Хотя температура воздуха и понизится, но по-прежнему она будет выше средних многолетних значений на 3…6°С.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив