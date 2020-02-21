Южный циклон принесет в Казахстан осадки, туман и сильный ветер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О прогнозе погоды на 22-24 февраля, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Смещающийся со Средней Азии очень активный циклон уже в субботу ожидается над центральными районами Казахстана, а днём - и на востоке республики. С ним в выходные дни на юге и юго-востоке республики предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололёд и сильный порывистый ветер.

В центре и на востоке Казахстана южный циклон вызовет снегопады, в воскресенье местами сильные, метели, снежные заносы и сильный ветер. В тыл циклону смещается антициклон с районов Поволжья, который вызовет прекращение осадков и небольшое похолодание. Хотя температура воздуха и понизится, но по-прежнему она будет выше средних многолетних значений на 3…6°С.