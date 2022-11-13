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    10:52, 13 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Южные регионы посетит на следующей неделе бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, председатель Общественного совета по государственным финансам Рустам Журсунов анонсировал поездку в южные регионы страны на следующей неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На следующей неделе с рабочей поездкой буду в южных регионах страны –

    14 ноября – Жамбылская область; 15-16 ноября – город Шымкент; 17 ноября – Туркестанская область; 18-19 ноября – Кызылординская область. Буду проводить личный прием предпринимателей в здании РПП «Атамекен».

    Всем известно, что 20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Я, как доверенное лицо кандидата в Президенты К.К. Токаева, хочу напомнить, что одним из направлений предвыборной платформы нашего кандидата является создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса», - написал Рустам Журсунов в Instagram.

    Он подчеркнул, что Глава государства на своем примере делом доказывает, что диалог между государством и бизнесом действительно есть.

    «Он каждый квартал проводит встречу с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса, - продолжил Р. Журсунов. – Поручил создать Совет отечественных предпринимателей при Правительстве, указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ. В мае дал конкретные поручения по правоохранительным органам. Идет совершенствование фискальной политики. Принята Концепция развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. То есть конкретные поручения, по которым идет работа».

    Он также отметил, что на протяжении двух лет проводится совместная с Правительством работа над внедрением новой регуляторной политики в сфере регулирования предпринимательской деятельности.

    Для качественного пересмотра требований при государственных органах созданы отраслевые рабочие группы. В целях установления диалога государства и бизнеса в орбиту данной работы в помощь госорганам вовлечено более 100 отраслевых экспертов из числа представителей НПП «Атамекен», бизнеса и общественных организаций.

    «Считаю, что это действительно уникальная возможность – принимать участие в этой работе. Потому как лучше, чем предприниматель никто не знает какие требования действительно на практике являются неисполнимыми, абсурдными или дублирующими по мнению представителя бизнеса», - добавил Уполномоченный по правам предпринимателей.


    Фото: instagram.com/rustamzhursunov


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