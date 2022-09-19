19 Сентября 2022, 10:40

Южную Японию затапливает мощнейший тайфун «Нанмадол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На южную часть Японии в воскресенье обрушился один из самых мощных в истории тайфунов, который принес с собой ураганный ветер и количество дождя, которое превышает норму осадков в Европе за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Тайфун, названный метеорологами «Нанмадол», вышел на сушу вечером в воскресенье возле города Кагосима на самом южном из четырех главных островов Японии Кюсю.

Скорость порывов ветра в зоне тайфуна достигает 234 км в час (65 метров в секунду). По оценке Метеорологической службы Японии, менее чем за сутки в некоторых местах выпадет или уже выпало около 500 мм осадков. В Лондоне или Москве, например, немногим больше - 600-700 мм - выпадает в среднем за год.

Такой небывалый ливень грозит паводками, селями и оползнями. Власти призвали эвакуироваться в безопасные места около 4 млн человек (всего на острове живут 13 млн). Поезда, паромы и авиасообщение на Кюсю остановлены.

Вскоре после прихода тайфуна на острове обесточенными оказались около 200 тыс. домов.

Тайфун движется через Кюсю на север, в сторону центральной Японии, и, по расчетам ученых, в ближайшее время дойдет и до региона Токио, сохранив при этом существенную часть своей мощи.

«Нанмадол» - это уже 14 тайфун в Тихом океане в этом сезоне и самый мощный из тех, что достигали Японии. Представитель Метеорологической службы Японии в субботу сказал, что он может оказаться разрушительнее, чем тайфун Джеби, который в 2018 году убил в Японии 14 человек (и еще семерых - на Тайване).











