Южную Корею включили в первую категорию стран, неблагополучных по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. - Постановлением главного государственного санитарного врача РК от 4 марта Южная Корея включена в категорию 1а) неблагополучных по коронавирусу стран, что требует максимальных мер предосторожности. Ранее к этой категории относились только КНР и Иран, передает МИА «Казинформ».

Постановление «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»





1. Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определённых местными исполнительными органами, лиц, прибывших из стран категории 1а) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов;

2) изоляцию на дому (домашний карантин с соблюдением требований согласно приложению 2 к настоящему постановлению, с исключением посещения мест массового скопления населения) по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня пересечения границы Республики Казахстан лиц, прибывших из стран категориии 1б) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов. Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование проводить путем обзвона. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется госпитализация;

3) наблюдение медицинским работником ПМСП по месту проживания (пребывания) путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК лиц, прибывших из стран категории 2 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Члены официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты и члены экипажей авиакомпаний, локомотивных бригад, лица связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов из стран категории 1а) и 1б) подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона как при категории 2;

4) организацию помещений для изоляции лиц, прибывших из неблагополучных по КВИ стран, а также стационаров с необходимой коечной мощностью для госпитиализации пациентов с подозрением на КВИ;

5) информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции и принимаемых мерах в регионе.

2. Руководителям Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) совместно с руководителями пограничных и таможенных постов на границе с КНР разработку и согласование со всеми заинтересованными организациями схемы перемещения, проживания, медицинского наблюдения за лицами, задействованными в перемещении, разгрузке и формировании грузовых железно-дорожных составов на складах временного хранения Достык и Алтынколь, а также автопереходах на границе с КНР;

2) ежедневный мониторинг и представление информации за прошедшие сутки до 02-00 часов следующего дня о лицах, пересекающих границу РК, с разбивкой по гражданам РК, общему количеству иностранных граждан, с раздельным учетом иностранных граждан, прибывших из КНР, а также иных стран неблагополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией;

3) проведение определения случая заболевания КВИ (COVID-19) согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Национальному центру общественного здравоохранения МЗ РК:

1) осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации по по КВИ в странах категории 3 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) ежедневно до 19-00 часов представлять в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, управления здравоохранения и Департаменты контроля качества безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент перечень стран, неблагополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией в разрезе категорий.

4. Руководителям территориальных департаментов, на транспорте Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг, управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий согласно «Алгоритму санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, проводимые при выявлении больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», утвержденному Министром здравоохранения Республики Казахстан от 3 февраля 2020 года;

2) информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции и принимаемых мерах в регионах;

3) контроль за соблюдением дезинфекционного режима на объектах массового пребывания граждан, проведением обязательных утренних фильтров при приеме детей в детские дошкольные учреждения, школы и средние специальные учебные заведения.

5. Информацию об исполнении настоящего постановления представлять ежедневно к 06-00 и 16-00 часам в оперативный центрНационального центра общественного здравоохранения МЗ РК согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Считать утратившими силу постановление главного государственного врача Республики Казахстан от 25 февраля 2020 года №9-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 5 марта 2020 года.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан Ж. Бекшин

Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

___ от ___________ 2020 года

Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19

1 а) категория КНР Иран Южная Корея 1 б) категория САР Гонконг КНР САР Макао КНР Тайвань (КНР) Япония Италия 2 категория Франция Германия Тайланд Азербайджан 3 категория ОАЭ Испания Малайзия Ирак Швейцария Великобритания Бахрейн Кувейт Сингапур США

Приложение 2 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

___ от ___________ 2020 года

Правила изоляции на дому (домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19

Основные понятия

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19.

Цель домашнего карантина – предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана.

Требования к условиям проживания для организации домашнего карантина:

Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий:

1. Есть отдельная комната, где человек может находиться, не деля непосредственное пространство с другими членами семьи

2. Пациент и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к соответствующим рекомендованным средствам индивидуальной защиты (как минимум, перчаткам и лицевой маске) и способны соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые как часть домашнего ухода или изоляции (например, респираторная гигиена и этикет от кашля, пожатия руки).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в медицинских организациях.

Инструкции для человека, который находится на домашнем карантине

1. Не выходить из дома.

2. Находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время; при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.

3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовым носовым платком или согнутым локтем, для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе.

4. Мыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе до и после приготовления пищи, перед едой и до и после пользования туалетом. В случае, если на руках есть видимая грязь, мытье с водой и мылом предпочтительнее обработки антисептическим веществом. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. По возможности, использовать отдельный туалет.

6. При появлении температуры или респираторных симптомов, и при любой медицинской проблеме, обратиться в колл-центр по КВИ или позвонить в скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин

1. Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему от хронических болезней.

2. В дом не должны приходить посетители.

3. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.

4. Убедитесь, что места общего пользования, такие, как кухня и туалет, хорошо проветриваются.

5. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной от выделений, ее необходимо немедленно заменить новой чистой сухой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть. Снимать маску сразу после использования и мыть руки.

6. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и с карантинной комнатой, включая загрязненные поверхности, одежду и постельное белье.

7. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.

8. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.

9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине, через которые может передаться вирус, такими, как зубная щетка, сигареты, посуда, полотенца, постельное белье и т.д. Посуду можно мыть водой с мылом или средством для мытья посуды.

Приложение 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

___ от ___________ 2020 года

1а) КАТЕГОРИЯ Всего, из них: граждане РК граждане КНР граждане Ирана Помещены на карантин в с изоляцией в помещениях, определённых МИО сняты Помещены на карантин в с изоляцией в помещениях, определённых МИО сняты Помещены на карантин в с изоляцией в помещениях, определённых МИО сняты Помещены на карантин в с изоляцией в помещениях, определённых МИО сняты

Продолжение таблицы

1б) КАТЕГОРИЯ Всего, из них: граждане РК Иностранные граждане Изолированы на дому сняты Изолированы на дому сняты Изолированы на дому сняты

Продолжение таблицы

2) КАТЕГОРИЯ Всего, из них: граждане РК Иностранные граждане Находятся на медицинском наблюдении (обзвон) сняты Находятся на медицинском наблюдении (обзвон) сняты Находятся на медицинском наблюдении (обзвон) сняты

Приложение 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

___ от ___________ 2020 года

Определение случая заболевания COVID-19

(на основе определения ВОЗ, обновленного 27 февраля 2020 года)

Подозрительный случай на инфекцию, вызванную 2019-nCoV,:

A. Пациент с любым острым респираторным заболеванием, а также наличие в эпидемиологическом анамнезе близкого контакта* с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19 в течение 14 дней до начала симптомов.

B. Пациент с любой острой респираторной инфекцией неустановленной этиологии, имеющий повышенную температуру тела и по меньшей мере один признак/симптом респираторного заболевания, например, кашель, затрудненное дыхание, одышка, а также наличие в анамнезе истории путешествия или проживания в стране/территории, затронутой эпидемией COVID-19**, в течение 14 дней до начала симптомов.

С. Пациент с любой тяжелой острой респираторной инфекцией неустановленной этиологии, имеющий повышенную температуру тела и, по меньшей мере один признак/симптом респираторного заболевания, например, кашель, затрудненное дыхание, одышка, и требующей госпитализации в ОАРИТ.

Примечание:

* - определение близкого контакта

** - страны/территории, включенные в категории 1а и 1б (в соответствии с Постановлениями Главного санитарного врача РК).

Вероятный случай

Подозрительный случай, при котором

а) результат тестирования на COVID-19 был неопределенным;

б) наступил летальный исход от пневмонии/ОРДС, результаты лабораторного тестирования на грипп и другие респираторные инфекции отрицательные

Подтвержденный случай

Человек с лабораторным подтверждением инфекции COVID-19, независимо от клинических признаков и симптомов.

*Близкий контакт

Близкий контакт вероятного или подтвержденного случая определяется как:

- лицо, проживающее в том же домохозяйстве, что и случай COVID-19;

- лицо, имевшее прямой физический контакт со случаем COVID-19 (например, рукопожатие);

- лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, касание использованных бумажных салфеток голой рукой)

- лицо, имеющее непосредственный контакт со случаем COVID-19 ближе 2 метров и более 15 минут;

- лицо, находившееся в закрытом помещении (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 в течение 15 минут или более и на расстоянии менее 2 метров;

- медицинский работник или другое лицо, оказывающее непосредственный уход за случаем COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами случая COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением применения СИЗ;

- контакт в самолете, сидящий на расстоянии двух сидений (в любом направлении) от случая COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел случай COVID-19 (в некоторых случаях, например, при наличии тяжелых симптомов или перемещения случая COVID-19 по всему самолету, все пассажиры на борту воздушного судна могут считаться близкими контактами).

Наличие эпидемиологической связи рассматривается в течение 14 дней до начала заболевания (возникновения симптомов) вероятного или подтвержденного случая COVID-19).