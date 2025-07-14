Южнокорейские студенты-медики возвращаются к учебе после 17 месяцев бойкота
Студенты-медики, бойкотировавшие занятия в знак протеста против плана правительства по увеличению числа мест в медицинских вузах, объявили о своем возвращении к обучению, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Корейская ассоциация студентов-медиков сделала это заявление в ходе пресс-конференции с комитетами Национального собрания по вопросам образования и благосостояния, а также с Корейской медицинской ассоциацией.
— Мы возвращаемся к обучению, выражая доверие Национальному собранию и правительству, и обязуемся работать над нормализацией медицинского образования и системы здравоохранения, — говорится в совместном заявлении.
При этом точная дата возвращения пока не указана.
Студенты также призвали правительство восстановить академическое расписание и создать консультативный орган для долгосрочного улучшения условий медицинской подготовки.
Заявление прозвучало почти через 17 месяцев после того, как тысячи врачей-стажёров покинули рабочие места, а многие студенты-медики начали бойкот занятий в феврале прошлого года. Таким образом они выразили протест против решения правительства с текущего года увеличить приём в медицинские вузы на 2 000 мест. По их словам, эта мера ставит под угрозу качество медицинского образования и оказываемых услуг.