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    12:20, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Южнокорейские студенты-медики возвращаются к учебе после 17 месяцев бойкота

    Студенты-медики, бойкотировавшие занятия в знак протеста против плана правительства по увеличению числа мест в медицинских вузах, объявили о своем возвращении к обучению, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Студенты медвузов в Южной Корее объявили о возвращении к обучению после 17-месячного бойкота
    Фото: Yonhap

    Корейская ассоциация студентов-медиков сделала это заявление в ходе пресс-конференции с комитетами Национального собрания по вопросам образования и благосостояния, а также с Корейской медицинской ассоциацией.

    — Мы возвращаемся к обучению, выражая доверие Национальному собранию и правительству, и обязуемся работать над нормализацией медицинского образования и системы здравоохранения, — говорится в совместном заявлении.

    При этом точная дата возвращения пока не указана.

    Студенты также призвали правительство восстановить академическое расписание и создать консультативный орган для долгосрочного улучшения условий медицинской подготовки.

    Заявление прозвучало почти через 17 месяцев после того, как тысячи врачей-стажёров покинули рабочие места, а многие студенты-медики начали бойкот занятий в феврале прошлого года. Таким образом они выразили протест против решения правительства с текущего года увеличить приём в медицинские вузы на 2 000 мест. По их словам, эта мера ставит под угрозу качество медицинского образования и оказываемых услуг.

    Теги:
    Вузы Медицина Южная Корея Студенты
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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