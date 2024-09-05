Южнокорейские СМИ сообщили о признаках массовой казни чиновников в Северной Корее

Шпионское агентство Южной Кореи заявило в среду, о том, что внимательно отслеживает признаки казни Северной Кореей нескольких чиновников, ответственных за серьезный ущерб от наводнения в начале этого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

По данным южнокорейского телеканала TV Сhosun, за прошедший месяц Северная Корея казнила от 20 до 30 чиновников — «ответственных за наводнения», которые охватили северо-запад страны в июле–августе этого года.

— По всей видимости, северокорейские власти в конце прошлого месяца казнили от 20 до 30 человек… Среди них была фигура, эквивалентная губернатору провинции, — говорится в публикации.

В частности, чиновники якобы были связаны с бывшим секретарем отделения Трудовой партии Кореи Кан Бон Хуном в провинции Джаган, пострадавшей от наводнений. Ранее он также занимал должность заместителя министра военной промышленности.

По данным Yonhap, Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что внимательно следит за ситуацией после обнаружения признаков казней.

Издание отмечает, что в конце июля на экстренном заседании Политбюро партии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что накажет чиновников за ущерб от проливных дождей, которые затопили районы в северных провинциях Джаган и Северный Пхенган и привели к перемещению тысяч людей. Наводнения из-за проливных дождей унесли жизни до 1,5 тысячи человек.