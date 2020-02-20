Южная Корея заявила о первой смерти от коронавируса
СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея сообщила в четверг о первой смерти от коронавируса, подтвердив 53 новых случая заражения, выявленных за один день. В результате общее число инфицированных в стране достигло 104, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.
Большинство случаев зарегистрированы в юго-восточном городе Тэгу. Население города насчитывает 2,5 млн людей. Мэр Тэгу призвал население не выходить на улицу из-за риска распространения вируса.
По словам вице-министра здравоохранения и благосостояния страны, еще 24 врача отправятся в Тэгу. 51 из 53 новых случаев инфицирования выявлены в Тэгу в 300 км от Сеула. Остальные два случая зарегистрированы в Сеуле, говорится в заявлении Центра по профилактике и контролю заболеваемости Южной Кореи.
По данным органов здравоохранения, пациент, предположительно умерший от коронавируса, проходил лечение в больнице. Он умер от пневмонии в среду. Органам здравоохранения предстоит определить точную причину смерти пациента.
Большинство случаев заражения не имеют прямой связи с поездками в Китай, где и возник этот вирус, или страны Юго-Восточной Азии.
Возможный переносчик вируса был госпитализирован в Тэгу в период с 7 февраля по понедельник. Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваемости, пациент контактировал со 166 людьми, которые находятся сейчас на карантине. Пациент был на богослужении в церкви The Shincheonji Church of Jesus в Тэгу, которую закрыли после того, как результаты анализов десяти ее членов дали положительный результат.
Как передают местные СМИ, около одной тысячи людей были на этом богослужении вместе с инфицированным человеком. Их попросили оставаться дома, чтобы сдержать распространение вируса.
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