Южная Корея ужесточает правила выезда нелегальных иностранцев из страны

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции Южной Кореи заявило в воскресенье, что власти страны запретят выезд нелегальных иностранцев из страны без предварительного уведомления. Данная мера предпринимается для того, чтобы не позволить иностранцам, совершившим преступления, покинуть страну, злоупотребляя действующей системой отчетности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Рёнхап.

До сегодняшнего дня нелегальные иммигранты могли добровольно покинуть страну, сообщив властям об этом только в день отъезда.

Согласно новым правилам, нелегальным иммигрантам придется уведомлять южнокорейские власти о своем отъезде за 3-15 рабочих дня и проходить соответствующую проверку. Действующая система отчетности будет заблокирована 21 октября, а новая форма заявки на добровольный отъезд будет доступна уже со следующей недели.

Новые правила также запретят иностранцам менять дату отъезда после отправки уведомления, в целях предотвращения побега после совершения преступления.

Агентство сообщает, что правила были ужесточены после того, как гражданин Казахстана, незаконно находившийся в Южной Корее, покинул страну через день после того, как в прошлом месяце совершил наезд на ученика начальной школы в Чханвоне, в 400 километрах к юго-востоку от Сеула.

В настоящее время правительство Южной Кореи ведет переговоры с Казахстаном по возвращению подозреваемого, сообщает Министерство юстиции.