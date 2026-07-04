Южная Корея создаст низкоорбитальную спутниковую сеть к 2035 году

Южная Корея намерена создать низкоорбитальную спутниковую сеть связи, состоящую из сотен аппаратов, к 2035 году, а также ускорить реализацию первой лунной миссии страны — высадку планируется осуществить уже в 2030 году, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Корейское аэрокосмическое агентство (KASA) представило план на публичном брифинге по развитию передовых отраслей промышленности, состоявшемся в юго-восточном городе Чинджу. Стратегия была одобрена ранее в тот же день Национальным космическим советом под председательством президента Ли Чжэ Мёна.

По словам агентства, создание сети поможет укрепить отечественную экосистему разработки и производства спутников и ракет-носителей, поскольку страна стремится создать собственный аналог сети Starlink компании SpaceX.

— Ведущие космические державы прилагают все усилия для создания низкоорбитальных спутниковых сетей связи — критически важной инфраструктуры для обеспечения национальной безопасности и суверенитета в области связи, а также стратегической основы для эпохи 6G, — заявил глава KASA О Тхэ Сок.

Агентство сообщило, что планирует вывести на орбиту от 128 до 512 спутников стоимостью не менее 4 трлн вон (2,62 млрд долларов США) и до 13,2 трлн вон каждые пять лет.

Правительство также намерено создать специализированную компанию (СПК) совместно с частными фирмами для продажи данных, собранных с помощью спутников. Ожидается, что СПК, в которой частным компаниям будет принадлежать более 70%, к 2034 году обеспечит объем продаж свыше 1,7 млрд долларов.

KASA также планирует перенести первую лунную посадку Южной Кореи на 2030 год — на два года раньше первоначального графика. Вместо того чтобы ждать ракеты-носителя нового поколения, дебют которой запланирован на 2032 год, правительство намерено отправить разработанный частным сектором малый лунный посадочный модуль на трехступенчатой ракете «Нури» в 2030 году.

Глава агентства также сообщил, что Южная Корея планирует запустить орбитальный аппарат связи вокруг Луны в 2029 году и научный зонд для исследования пространства Земля — Луна в 2031 году, чтобы заложить основу для расширенной программы лунных исследований.