Южная Корея создаст крупнейший в мире кластер по производству полупроводников

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея создаст крупнейший в мире кластер по производству полупроводников в столичном районе Сеула. Для этой цели будут привлечены инвестиции в размере 300 трлн вон (229,81 млрд долларов США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По данным Министерства торговли, кластер является частью комплексного плана правительства по развитию шести ключевых отраслей — чипов, дисплеев, вторичных батарей, биотехнологий, транспортных средств будущего и роботов — который также требует корпоративных инвестиций в размере 550 трлн вон к 2026 году.

Новый мега-кластер полупроводников будет создан в провинции Кёнгидо, где, как ожидается, к 2042 году разместятся пять передовых предприятий по производству микросхем и около 150 компаний, занимающихся производством материалов, деталей и фабрик.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль анонсировал мега-проект на сегодняшнем совещании по развитию экономической политики страны.

«У нас уже есть технологические и производственные возможности мирового класса в нескольких областях, таких как микросхемы памяти и OLED-дисплеи. Правительство должно поддерживать инвестиции частного сектора для дальнейшего роста», — заявил он.

По информации BBC News, электронный гигант Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, смартфонов и телевизоров, подтвердил, что планирует инвестировать в новый мега-кластер все озвученную сумму - 300 трлн вон - в течение 20 лет.

Решение Южной Кореи связано с тем, что «крупные игроки наращивают усилия по увеличению производства в полупроводниковом секторе», — рассказал Пол Триоло из глобальной консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group.

Южная Корея, по его словам, хочет создать аналог тайваньского кластера, где тройка научных парков образует массивный кластер, который привлекает множество других компаний, как вышестоящих, так и нижестоящих в цепочке поставок.

Помимо инвестирования сотен миллиардов долларов США в новый кластер, компания Samsung также объявила о планах расширить свой робототехнический бизнес в этом году. Компания считает, что это позволит более активно реагировать на будущие вызовы, ведь в будущем машины с искусственным интеллектом будут играть более важную роль в жизни человека.

Южнокорейский технологический гигант «будет наращивать технологии, необходимые для разработки различных роботов и расширять портфолио своей продукции в этой области.

«Мы стремимся создавать интеллектуальных роботов, которые могут развиваться, взаимодействуя с пользователями и работать в соответствии с их потребностями», - подчеркнул вице-президент компании Чон-Хи Хан.