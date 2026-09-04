Южная Корея с 2027 года начнет переносить министерства из Сеула

Южная Корея объявила о масштабном плане по переносу части министерств и государственных учреждений из Сеула в административный город Седжон. Первые переезды начнутся в 2027 году и станут частью стратегии по сбалансированному развитию регионов, передает Kazinform со ссылкой на Yonhup .

Правительство подтвердило, что министерства юстиции и по гендерным вопросам будут переведены в Седжон в первой половине следующего года. Город расположен примерно в 110 километрах к югу от столицы.

Премьер-министр Хан Сон Сук подчеркнула, что перенос ведомств станет важным шагом в снижении концентрации государственных функций в столице. Она добавила, что к 2029 году в Седжоне будет построен офис президента, а к 2030 году завершится строительство зала Национального собрания.

Министр внутренних дел Юн Хо Чжун сообщил, что окончательный список ведомств, которые будут переведены, станет известен к концу года. Рассматривается возможность переноса министерств иностранных дел.

С момента начала программы в 2012 году в Седжон переехали уже 44 организации, включая канцелярию премьер-министра. В ближайшие годы планируется переместить еще 350 учреждений, а число госструктур сократится на 109 за счет объединения функций и реформ.

— Мы реформируем государственные учреждения, чтобы они соответствовали новым вызовам, — заявила Хан Сон Сук.

По ее словам, часть ведомств начнет реализацию планов сразу, без необходимости внесения изменений в законодательство.

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