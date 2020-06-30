Южная Корея приступила к тестам на наличие антител к коронавирусу

СЕУЛ. РЁНХАП-КАЗИНФОРМ – Южная Корея приступила к проведению тестов на наличие антител к коронавирусу с целью определения истинных масштабов инфекции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Во вторник об этом заявил заместитель директора Центрального штаба по контролю и профилактике заболеваний Квон Чжун Ук.

«Серологические тесты проводятся на образцах крови 3 055 человек для того, чтобы выяснить, сколько людей обладают иммунитетом к новому коронавирусу», - сообщил агентству чиновник.

О проведении общенационального исследования на антитела в Центральном штабе говорили еще в начале мая.

Известно, что серологические тесты используются в Европе, США, Японии и других развитых странах, чтобы выяснить, сколько людей заражено потенциально смертельным вирусом.

В дальнейшем Центральный штаб будет проводить серологические тесты каждые два месяца, подчеркнул Квон Чжун Ук, добавив, что тесты будут проведены в июле или августе этого года на 1 000 человек в Тэгу и соседней провинции Северная Кёнсан, когда-то являвшихся эпицентром вспышки коронавируса.

Ожидается, что серологические тесты будут завершены к концу этого года, и их результаты будут обнародованы после проверки экспертами.

Между тем 229 пациентов, вылечившихся от вируса COVID-19, пообещали сдать плазму, чтобы помочь в разработке методов лечения нового вируса.

С начала января в Южной Корее было обследовано 1 273 766 человек, причем результаты тестов на коронавирус 12 800 человек были положительны. На сегодня в Южной Корее зарегистрировано 282 случая смерти от нового вируса. В общей сложности в стране от COVID-1911 полностью выздоровели 537 пациентов.