Южная Корея присоединилась к соглашению о партнерстве в цифровой экономике

Республика Корея официально стала четвёртым участником Соглашения о партнерстве в области цифровой торговли и экономики (DEPA), подписанного Сингапуром, Чили и Новой Зеландией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

DEPA — соглашение, вступившее в силу в январе 2021 года, инициировано тремя странами для установления ключевых правил по вопросам цифровой торговли, таким как цифровые идентификаторы, трансграничные потоки данных и искусственный интеллект.

— Успешное присоединение Республики Кореи — важный шаг. DEPA обязывает стороны к амбициозным стандартам в цифровой торговле для содействия росту цифровой экономики, — говорится в совместном заявлении. — Расширение DEPA добавит значимость соглашению и предоставит больше возможностей для сотрудничества между сторонами.

Согласно Министерству торговли, ожидается, что Южная Корея расширит онлайн-бизнес со странами Юго-Восточной Азии и Океании, а также Центральной и Южной Америки через участие в DEPA.

На данный момент Китай, Канада, Коста-Рика и Объединённые Арабские Эмираты ведут переговоры о своём участии в соглашении.