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    22:33, 03 Май 2024 | GMT +6

    Южная Корея присоединилась к соглашению о партнерстве в цифровой экономике

    Yonhap.
    Фото: Yonhap.

    Республика Корея официально стала четвёртым участником Соглашения о партнерстве в области цифровой торговли и экономики (DEPA), подписанного Сингапуром, Чили и Новой Зеландией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    DEPA — соглашение, вступившее в силу в январе 2021 года, инициировано тремя странами для установления ключевых правил по вопросам цифровой торговли, таким как цифровые идентификаторы, трансграничные потоки данных и искусственный интеллект.

    — Успешное присоединение Республики Кореи — важный шаг. DEPA обязывает стороны к амбициозным стандартам в цифровой торговле для содействия росту цифровой экономики, — говорится в совместном заявлении. — Расширение DEPA добавит значимость соглашению и предоставит больше возможностей для сотрудничества между сторонами.

    Согласно Министерству торговли, ожидается, что Южная Корея расширит онлайн-бизнес со странами Юго-Восточной Азии и Океании, а также Центральной и Южной Америки через участие в DEPA.

    На данный момент Китай, Канада, Коста-Рика и Объединённые Арабские Эмираты ведут переговоры о своём участии в соглашении.

    Теги:
    Торговля Связь, ТВ, IT Искусственный интеллект Корея Мировые новости ИИ
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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