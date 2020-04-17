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Южная Корея предоставила Казахстану партию ПЦР-тестов на коронавирус

17 Апреля 2020, 22:52
Южная Корея предоставила Казахстану партию ПЦР-тестов на коронавирус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При содействии Посольства Казахстана в Сеуле управление общественного здравоохранения города Алматы получило 1000 единиц ПЦР-тестов на COVID-19 в дар от медицинской клиники Medical Partner Korea, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«Ранее в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане Южная Корея предоставила нашей стране различные медицинские средства защиты. МИД Казахстана выражает признательность дружественной Южной Корее за добрый жест в этот сложный период для всего человечества», - говорится в сообщении МИД.


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