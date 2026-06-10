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    Южная Корея построила научно-исследовательскую станцию в Японском море

    Южная Корея завершила строительство научно-исследовательского объекта в Японском море, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Южная Корея построила научно-исследовательскую станцию в Японском море
    Фото: Yonhap

    По данным Корейского института морских науки и технологий (KIOST), станция «Вангдол-чо» расположена примерно в 25 км к востоку от портового города Хупо в провинции Северный Кёнсан и стала четвертым морским наблюдательным объектом страны.

    При этом впервые подобное сооружение было возведено непосредственно в Японском море.

    Высота объекта составляет 53 метра, стоимость строительства — около 24 млрд вон (порядка $15,8 млн). Станция предназначена для мониторинга морских данных и метеорологической обстановки в режиме реального времени.

    Южная Корея Наука и инновации Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор