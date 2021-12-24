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Южная Корея помилует осужденную экс-президента Пак Кын Хе

24 Декабря 2021 14:49
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Южная Корея помилует осужденную экс-президента Пак Кын Хе

СЕУЛ. YONHAP- КАЗИНФОРМ - В пятницу правительство Южной Кореи объявило о помиловании Пак Кын Хе, бывшего президента страны, отбывающую 22-летний тюремный срок по обвинениям за коррупцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

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Пак отбывает 22-летний тюремный срок с марта 2017 года после объявления ей импичмента и отстранения от должности из-за обвинений в коррупции и скандала, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями.

69-летнюю Пак Кын Хе включили в список людей, подлежащих амнистии. Решение об амнистии было принято в связи с ухудшением состояния ее здоровья. Отмечается, что 3094 человек выйдут на свободу в канун Нового года.

В этом году Пак трижды госпитализировали из-за боли в плече и пояснице. В 2019 году она перенесла операцию на плечо. Ожидается, что она будет освобождена из-под стражи в Медицинском центре Самсунг на юге Сеула, где она в настоящее время проходит лечение, согласно официальным данным.

Власти также заявили о восстановлении в прежних правах Хан Мён Сук, бывшего премьер-министра страны, которая была признана виновной во взяточничестве и отбыла полный срок тюремного заключения.

Занимавшая пост премьер-министра с 2006 по 2007 год Хан Мён Сук находилась в заключении с 2015 по 2017 год. Хан Мён Сук давно заявляла о своей невиновности, утверждая, что обвинения против нее были сфабрикованы, пишет Yonhap.

Бывший президент страны Ли Мён Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний срок тюремного заключения за растрату и взяточничество, был исключен из списка лиц, подлежащих помилованию.


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#Пенитенциарная система   #Корея   #Общество   #Мировые новости  
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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