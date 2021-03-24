Южная Корея подтвердила, что КНДР запустила две ракеты 21 марта

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что КНДР провела запуск двух ракет в прошлое воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Это первое ракетное испытание, произведенное Пхеньяном за прошедший год.

«Мы обнаружили два снаряда, предположительно, крылатые ракеты, выпущенные из северо-западного портового округа Ончон в воскресенье», - заявил журналистам представитель Комитета.

Он отказался раскрыть другие детали, включая точный тип ракет, дальность полета и наивысшую точку, только отметив, что власти Южной Кореи и США изучают детали и внимательно следят за действиями КНДР.

Согласно источникам, лидер Ким Чен Ын, похоже, не наблюдал за последним запуском.

Представитель главной оппозиционной Партии народной власти (ПНП) Ха Тэ Кын сообщил в своем посте в Facebook, что запуск состоялся в 6:36 утра в воскресенье (21 марта). Он добавил, что Южная Корея и США знали о запуске, но решили не разглашать информацию о нем.

В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Пхеньян соблюдает мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности с конца 2017 года.

Запуск ракет в воскресенье знаменует собой первое известное испытание ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Восточное море.

Воскресный запуск можно рассматривать как часть продолжающихся зимних военных учений КНДР. По словам официальных лиц, в декабре Пхеньян начал зимние учения, которые обычно продолжаются до конца марта.

Отмечается, что запуски были проведены через три дня после того, как Южная Корея и США провели свои весенние совместные военные учения. Хотя Сеул и Вашингтон заявили, что учения носят оборонительный характер и проводились в меньшем масштабе на фоне ситуации с COVID-19, Пхеньян выразил решительный протест и пригрозил расторгнуть межкорейское военное соглашение.