Южная Корея отменяет обязательное ношение масок на открытом воздухе

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Власти Южной Кореи со 2 мая отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ким Бу Гем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Обязательное ношение масок на открытом воздухе в Южной Корее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации было введено с октября 2020 года. За несоблюдение масочного режима предусматривается административный штраф.

Согласно нововведениям, в случае если соблюдение социальной дистанции на открытом воздухе не является возможным, ношение масок является рекомендательным.

Однако по-прежнему масочный режим на открытом воздухе обязателен в случае проведения общественных, спортивных и культурно-досуговых мероприятий с участием более 50 человек.

Как сообщалось, на прошлой неделе в стране отменены, введенные ранее в связи с пандемией, большинство социальных ограничений, включая время работы общепита и других общественных мест, число участников собраний.

Возвращение Южной Кореи к обычной, докоронавирусной жизни проходит на фоне спада заболеваемости COVID-19.