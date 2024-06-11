Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе КНДР

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские солдаты ненадолго пересекли межкорейскую границу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Группа северокорейских военнослужащих пересекла военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, на центральном участке границы около 12:30 по местному времени.

После предупреждения через громкоговоритель и предупредительных выстрелов северокорейские военные вернулись на свою сторону границы. По данным Объединенного комитета начальников штабов страны, «никакой необычной активности» после предупредительных выстрелов не было.

Информация специально предоставлена агентству Kazinform партнерским агентством Yonhap.