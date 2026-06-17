Южная Корея ослабит режим безопасности на границе с Северной Кореей

Министерство обороны Южной Кореи представило план по смягчению ограничений в буферной зоны вдоль границы с КНДР с целью обеспечения более широкого доступа для гражданского населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Согласно документу, сокращается расстояние от Военной демаркационной линии до линии гражданского контроля с нынешних 10 до примерно 6 километров.

Линия гражданского контроля была создана после Корейской войны 1950–1953 годов для ограничения доступа общественности и защиты военных объектов вдоль межкорейской границы.

Однако это стало препятствием для местных жителей, стремящихся застроить свои земли, создавая неудобства в их повседневной жизни.

Согласно плану, территория, ранее классифицировавшаяся как зона контролируемой охраны, будет переименована в зону ограниченной охраны. Это позволит осуществлять застройку и строительство на земельных участках после получения разрешения от соответствующих органов.

Предложенные меры будут доработаны и внедрены поэтапно после серии проверок, проводимых министерством обороны, Объединенным комитетом начальников штабов и местными органами власти.

Для упрощения процедуры утверждения доступа гражданских лиц к объектам, представляющим угрозу для частной жизни, правительство планирует внедрить мобильные приложения и систему аутентификации в 2027 году.

Ранее сообщалось о том, что военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей.



