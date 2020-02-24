Южная Корея объявила о 70 новых случаях заражения коронавирусом
СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В понедельник Южная Корея объявила о новом рекордном скачке числа заразившихся смертельным коронавирусом, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.
Как сообщалось ранее, очаг заражения сосредоточен в юго-восточном городе Тэгу. Представители здравоохранения прилагают все усилия, чтобы остановить молниеносное распространение смертельного вируса по стране.
Зарегистрирован 231 новый случай заражения вирусом. Общее число заболевших коронавирусом в Южной Корее - 833. Более того, смерть 62-летнего мужчины, который посещал больницу в штате Чхондо, недалеко от города Тэгу, стала уже седьмой по стране.
В понедельник число подтвержденных случаев заражения в городе Тэгу с населением около 2,5 миллионов человек резко возросло - с 196 до 483. Жителей города настоятельно просят не покидать свои жилища без крайней нужды.
Два основных очага распространения заболевания – это город Тэгу, где расположилась религиозная секта, а также соседний штат Чхондо.
Число заразившихся в этих регионах составляет три четверти общего числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Около 60 процентов всех случаев связаны с церковными богослужениями в Синчхонджи в Тэгу, 15 процентов - с больницей Даенам в Чхондо.
Рост числа зараженных вирусом людей предвещает значительный спад корейской экономики. Президент Мун Чжэ Ин призвал чиновников начать рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного бюджета для смягчения воздействия коронавируса на четвертую по величине экономику Азии.
- В Минздраве опровергли слухи о том, что в стационарах республики уже имеются больные коронавирусом
- В Казахстане случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано – Минздрав
- Вернувшихся с круизного лайнера Diamond Princess казахстанцев поместили на карантин
- Четверо казахстанцев с японского круизного лайнера прибыли в Нур-Султан
- Япония сообщает о третьем погибшем на лайнере Diamond Princess
- Коронавирус в Южной Корее: число умерших достигло семи человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана