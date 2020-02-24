Южная Корея объявила о 70 новых случаях заражения коронавирусом

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В понедельник Южная Корея объявила о новом рекордном скачке числа заразившихся смертельным коронавирусом, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

Как сообщалось ранее, очаг заражения сосредоточен в юго-восточном городе Тэгу. Представители здравоохранения прилагают все усилия, чтобы остановить молниеносное распространение смертельного вируса по стране.

Зарегистрирован 231 новый случай заражения вирусом. Общее число заболевших коронавирусом в Южной Корее - 833. Более того, смерть 62-летнего мужчины, который посещал больницу в штате Чхондо, недалеко от города Тэгу, стала уже седьмой по стране.

В понедельник число подтвержденных случаев заражения в городе Тэгу с населением около 2,5 миллионов человек резко возросло - с 196 до 483. Жителей города настоятельно просят не покидать свои жилища без крайней нужды.

Два основных очага распространения заболевания – это город Тэгу, где расположилась религиозная секта, а также соседний штат Чхондо.

Число заразившихся в этих регионах составляет три четверти общего числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Около 60 процентов всех случаев связаны с церковными богослужениями в Синчхонджи в Тэгу, 15 процентов - с больницей Даенам в Чхондо.

Рост числа зараженных вирусом людей предвещает значительный спад корейской экономики. Президент Мун Чжэ Ин призвал чиновников начать рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного бюджета для смягчения воздействия коронавируса на четвертую по величине экономику Азии.