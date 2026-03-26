Южная Корея начала массовое производство истребителей

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на церемонии передачи первых истребителей пообещал увеличить инвестиции в высокотехнологичные авиационные разработки и сделать страну одной из четырех ведущих оборонных держав мира.

— Южная Корея наконец-то получила в свое распоряжение оружие для защиты мира, разработанное с использованием собственных технологий, не только на суше и на море, но и в воздухе, — заявил он.

Страна запустила программу разработки KF-21 в 2015 году с целью приобретения собственного сверхзвукового истребителя для замены устаревающего парка американских истребителей F-4 и F-5.

— Истребители KF-21, разработанные с использованием наших собственных технологий и собранные нашими собственными руками, наконец-то поступают в эксплуатацию. Этот истребитель воплощает в себе заветные стремления к самодостаточной обороне, о которых мы мечтали более полувека. Успех истребителя KF-21 означает не просто укрепление обороноспособности, а то, что Южная Корея получила новый импульс для конкуренции с ведущими мировыми оборонными державами, — добавил президент.

Ли Чжэ Мён пообещал поделиться южнокорейскими системами вооружения и опытом в разработке вооружений со странами-партнерами для дальнейшего укрепления конкурентоспособности оборонной промышленности страны.

В настоящее время Сеул планирует подписать соглашение об экспорте 16 истребителей KF-21 в Индонезию, что станет первой зарубежной продажей страной истребителей собственного производства.

