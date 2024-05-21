Южная Корея инвестирует свыше $185 млн для привлечения иностранцев в области науки

Правительство города Сеул объявило, что в течение следующих пяти лет инвестирует $184,8 млн (250,6 млрд вон) для привлечения иностранных специалистов и иностранного бизнеса с целью повышения глобальной конкурентоспособности города, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

План, объявленный мэром Сеула О Се Хуном, появился на фоне увеличения иностранного населения в Сеуле, которое насчитывает 440 тысяч человек, что составляет 4,7% от общего населения столицы. Это увеличивает необходимость интеграции иностранцев в рабочую силу города.

Проект направлен на привлечение около тысячи иностранцев со степенью магистра или докторской степенью в области науки и инженерии в сотрудничестве с ведущими университетами и на стимулирование 100 глобальных компаний, востребованных среди иностранных специалистов, к переезду в Сеул.

К 2030 году город также планирует создать центр поддержки стартапов в центре Сеула, предоставляющий услуги на английском и корейском языках, и стремится принять более 100 иностранных стартапов, желающих расшириться в Сеуле и на более широком азиатском рынке.

План также включает привлечение прямых иностранных инвестиций и помощь иностранным студентам в Сеуле в поиске работы в стартапах и компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, или в создании собственных стартапов.

Еще одним направлением пятилетнего плана является привлечение иностранных работников в секторах, испытывающих нехватку рабочей силы, таких как уход за пожилыми, уход за детьми, общественное питание и гостиничный бизнес.

Чтобы помочь удержать иностранных работников, город также планирует предоставлять им социальные льготы по беременности, родам и уходу за детьми, равные тем, что предоставляются гражданам Южной Кореи.